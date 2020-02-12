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Общество
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12 февраля 07:48

Общий долг россиян по алиментам достиг исторического максимума

По данным ФССП, число должников за минувший год сократилось, однако их общий долг вырос на 13% по сравнению с 2018 годом. Средняя сумма долга по алиментам в России сейчас составляет 189 тысяч рублей

Общий долг россиян по алиментам достиг исторического максимума
Фото: r34.fssprus.ru

Долги российских граждан по алиментам в 2019 году увеличились до 152 млрд рублей и достигли исторического максимума.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), число должников за минувший год сократилось, однако их общий долг вырос на 13% по сравнению с 2018 годом. Средняя сумма долга по алиментам в России сейчас составляет 189 тысяч рублей, сообщают «Известия».

Напомним, что за последние несколько лет в отношении должников был принят ряд ограничительных мер. Должникам закрыт выезд за границу, а кроме того, приставы могут запретить им управлять автомобилем.

За невыплату алиментов российскому гражданину могут назначить исправительные работы или до 15 суток административного ареста. За второй пропуск платежа алиментщику грозит уже уголовное наказание.

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