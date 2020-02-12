12 февраля 06:12
Компания Samsung представила смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip
Южнокорейская компания Samsung представила в Сан-Франциско свои новые смартфоны. Это флагманские модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra и «раскладушка» Galaxy Z Flip
Южнокорейская компания Samsung представила в Сан-Франциско свои новые смартфоны. Это флагманские модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra и «раскладушка» Galaxy Z Flip.
Смартфон-раскладушка Galaxy Z Flip имеет гибкий 6,7-дюймовый экран, который складывается и фиксируется под углом 90 градусов за счет шарнирного элемента. Гаджет оснащен процессором Snapdragon 855 Plus с частотой 2,96 ГГц, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти.
Кроме того, «раскладушка» имеет три камеры — основная, широкоугольная 12 МП и фронтальная камера 10 МП. При этом у смартфона нет разъема для наушников и MicroSD карт.