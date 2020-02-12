12 февраля 00:29
ВОЗ присвоила смертельному китайскому коронавирусу официальное название
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила коронавирусу нового типа, который возник в Китае и уже проник в другие страны, название COVID-19 (corona virus disease 2019). Ранее этот вирус носил название 2019-nCoV
Фото: АР
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила коронавирусу нового типа, который возник в Китае и уже проник в другие страны, название COVID-19 (corona virus disease 2019). Ранее этот вирус носил название 2019-nCoV.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что первые образцы вакцины против «китайского» коронавируса, вызывающего пневмонию, будут готовы только через 1,5 года.
Согласно последним данным, в Китае коронавирусом заразились уже 42 600 человек. В результате коронавирусной пневмонии скончались 1016 человек. Успешно прошли лечение около 4 тысяч человек.