Бывшие президенты России после отставки смогут стать «пожизненными» сенаторами
Бывшие президенты России после окончания срока своих полномочий смогут получить пожизненный статус членов Совета Федерации. Внести соответствующие поправки в Конституцию предложила группа депутатов и сенаторов
Бывшие президенты России после окончания срока своих полномочий смогут получить пожизненный статус членов Совета Федерации. Внести соответствующие поправки в Конституцию предложила группа депутатов и сенаторов.
Глава комитета Госдумы по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников пояснил, что российские президенты смогут пожизненно быть сенаторами после окончания срока своих полномочий или после досрочного ухода в отставку. Экс-президенты также смогут отказаться от членства в Совете Федерации.
Депутаты и сенаторы также предлагают увеличить «президентскую норму» в Совете Федерации, которая сейчас составляет 10% (17 человек в сенате), до 30 человек. Из них 7 сенаторов президент может назначить на пожизненный срок. В список «пожизненных» сенаторов войдут ученые, врачи, деятели культуры или общественные деятели.