Госдума отклонила законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста
Депутаты Госдумы отклонили законопроект КПРФ и «Справедливой России», который вводит мораторий на новое повышение пенсионного возраста до 2030 года
Депутаты Госдумы отклонили законопроект КПРФ и «Справедливой России», который вводит мораторий на новое повышение пенсионного возраста до 2030 года. Таким образом, нижняя палата парламента оставила властям возможность еще раз повысить возраст выхода российских граждан на пенсию.
Против моратория на повышение пенсионного возраста выступил думский комитет по труду и социальной политике. В комитете заявили, что российское законодательство не предусматривает института «моратория» на принятие каких-либо нормативных актов. Депутаты от «Единой России» поддержали эту позицию, сообщает ИА Regnum.
Напомним, в 2019 году российские власти повысили пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Возраст выхода на пенсию будет повышаться постепенно - до 2024 года.