Москва и Подмосковье выделили 3 млрд рублей на «главный храм российской армии», который строится на пожертвования
Государство выделило около 3 млрд рублей на строительство Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». При этом в Министерстве обороны ранее заявляли, что церковь возводится исключительно на добровольные пожертвования граждан и организаций
Государство выделило около 3 млрд рублей на строительство Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот». При этом в Министерстве обороны ранее заявляли, что церковь возводится исключительно на добровольные пожертвования граждан и организаций.
По данным портала Znak.com, созданный для строительства «храма российской армии» фонд «Воскресение» получил 2,95 млрд рублей из бюджетов Москвы и Московской области. Соответствующие постановления подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Напомним, что отец подмосковного губернатора и сенатор Юрий Воробьев является сослуживцем главы Минобороны Сергея Шойгу. Сам Андрей Воробьев не раз говорил, что министр является его «крестным отцом в политике».
По данным Минобороны, на строительство храма в парке «Патриот» было собрано пожертвований на 3 млрд рублей, однако на портале госзакупок обнаружилось 128 госконтрактов на общую сумму 6 млрд рублей, связанных с возведением церкви.
Примечательно, что эти госконтракты были подписаны с единственным поставщиком без проведения открытых аукционов, а в некоторых случаях стоимость заказов выросла в несколько раз. Например, стоимость разработки документации «устройство системы крепления навесных декоративных фасадных элементов» и выполнение работ по устройству навесного вентилируемого фасада выросла с 13,5 млн рублей до 1,11 млрд рублей (в 82 раза), сообщает Znak.com.