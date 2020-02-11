В России вынесен первый приговор за сотрудничество с «нежелательной организацией»
Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил 300 часов обязательных работ экс-координатору свердловского отделения «Открытой России» по делу об участии в деятельности «нежелательной организации»
Российский суд вынес первый приговор по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией».
11 февраля Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил 300 часов обязательных работ экс-координатору свердловского отделения «Открытой России» Максиму Верникову по делу об участии в деятельности «нежелательной организации».
Такое наказание для активиста просила прокуратура «с учетом положительных характеристик и состояния здоровья подсудимого».
Максим Верник своей вины не признал и заявил, что «Открытая Россия» не имеет связи с признанной нежелательной в России великобританской Open Russia Civic Movement, которая на данный момент официально ликвидирована.
Согласно версии следствия, Максим Верников с 2017 года участвовал в работе общественного сетевого движения «Открытая Россия», а после признания организации нежелательной получил два штрафа по статье 20.33 КоАП РФ. После этого активист заявил, что выходит из организации, так как третий зафиксированный факт участия в работе «нежелательной организации» повлек бы за собой уголовное преследование.
Однако силовики нашли свидетеля (по делу он проходит как «секретный» свидетель), который заявил, что Верников якобы сложил с себя полномочия «формально» и продолжал участвовать в работе «Открытой России».
Защита Максима Верникова настаивала, что никакой связи между «нежелательной организацией» Open Russia и «Открытой Россией» нет, а после сложения полномочий обвиняемый присутствовал на мероприятиях организации только в качестве журналиста.
Кроме того, Минюст России официально признавал, что в России нет филиалов организации Open Russia, признанных нежелательными.