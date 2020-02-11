11 февраля 14:58
В России под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 20 тысяч человек
В России под наблюдением медиков из-за коронавируса нового типа находятся около 20 тысяч человек, из которых 6 тысяч граждан Китая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
В России под наблюдением медиков из-за коронавируса нового типа находятся около 20 тысяч человек, из которых 6 тысяч граждан Китая. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
За весь период наблюдения с 31 декабря 2019 года было обследовано и госпитализировано 769 человек. У 97 человек медики выявили грипп, а у 121 человека - респираторные заболевания, вызванные вирусами негриппозной этиологии, сообщает ТАСС.
Сейчас во всех российских регионах действуют специальные карантинные зоны, куда помещают всех прибывающих в РФ граждан КНР. Там они находятся под наблюдением медиков в течение 14 дней. Под медицинское наблюдение также попадают российские граждане, возвращающиеся из Китая.