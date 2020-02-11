Верховный суд РФ предложил передать судам присяжных экономические дела
Верховный суд России предложил передать суду присяжных все уголовные дела, возбужденные по факту преступлений особой тяжести, а также экономические дела, если они не содержат секретных сведений
Верховный суд России предложил передать суду присяжных все уголовные дела, возбужденные по факту преступлений особой тяжести, а также экономические дела, если они не содержат секретных сведений. Соответствующее заявление сделал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в ходе совещания судей судов общей юрисдикции.
Суды присяжных, состоящие из шести заседателей, начали работать в районных судах в июне 2018 года. В 2019 году они вынесли приговоры в отношении 585 человек. В отношении 153 человек были вынесены оправдательные приговоры, из которых 15% решений были отменены вышестоящими судебными инстанциями, сообщают «Ведомости».
Областные суды присяжных, состоящие из восьми заседателей, вынесли в 2019 году приговоры 417 лицам. Из них 80 приговоров были оправдательными. Половину оправдательных приговоров отменили суды вышестоящих инстанций.
Для сравнения, профессиональные суды выносят лишь 1% оправдательных приговоров от общего числа.