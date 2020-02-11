11 февраля 12:52
Россиянам подарят дополнительный выходной из-за голосования по поправкам в Конституцию
Предварительно дата всероссийского голосования назначена на 22 апреля. В администрации президента считают, что явка избирателей в будний день будет выше, чем в выходной
Всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию власти планируют провести в будний день, который будет объявлен выходным.
Предварительно дата всероссийского голосования назначена на 22 апреля. В администрации президента считают, что явка избирателей в будний день будет выше, чем в выходной, сообщает РБК.
Также обсуждается вопрос об организации голосования на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной.
Напомним, что еще до проведения всероссийского голосования депутаты Госдумы приняли законопроект о внесении изменений в текст Конституции РФ в первом чтении.