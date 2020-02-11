Корпорация «Ростех» планирует получить контроль над системой мониторинга качества воздуха
Государственная корпорация «Ростех» стала претендентом на статус единственного исполнителя по созданию и эксплуатации госсистемы мониторинга качества воздуха в рамках проекта «Чистый воздух»
Государственная корпорация «Ростех» стала претендентом на статус единственного исполнителя по созданию и эксплуатации госсистемы мониторинга качества воздуха в рамках проекта «Чистый воздух». В будущем эта система может применяться для мониторинга воды и почвы.
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением назначить госкорпорацию «единственным исполнителем по созданию, внедрению, развитию и эксплуатации» федеральной государственной информационной системы качества атмосферного воздуха в целях реализации проекта «Чистый воздух». В январе текущего года глава государства поставил на письме Чемезова резолюцию «согласен», сообщает РБК.
Проект «Чистый воздух» предусматривает в 2019–2024 годах сокращение на 20% совокупного объема выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России. На реализацию этой задачи из бюджета выделено 480,5 млрд рублей.
Госсистема мониторинга качества воздуха создается для обеспечения органов госвласти, организаций и населения «информацией о состоянии атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также оценки вредного воздействия на человека факторов среды обитания». На модернизацию этой системы выделено 1,3 млрд рублей. По другим оценкам, окончательная стоимость этого проекта может составить 5-10 млрд рублей.
Предполагается, что первый модуль этой системы будет отслеживать качество воздуха, а в будущем ее можно будет распространить на мониторинг образования отходов и их передвижения к местам переработки. В «Ростехе» заявили, что систему можно использовать также для мониторинга состояния и загрязнения воздуха, воды и почв.