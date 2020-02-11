Главный нарколог Минздрава назвал треть россиян «тихими алкоголиками»
«Это одна рюмка - 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%», - заявил Евгений Брюн
Главный нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн заявил, что треть жителей России являются «тихими алкоголиками».
В эфире программы «Поздняков» нарколог отметил, что «тихими алкоголиками» считаются злоупотребляющие алкоголем граждане, которые еще не были с этой проблемой у врачей. «Это одна рюмка - 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%», - заявил Евгений Брюн.
Главный нарколог Минздрава отметил, что «тихие алкоголики» не попадают в общую статистику злоупотребляющих алкоголем, поскольку они не обращаются к специалистам. Причиной смерти «тихих алкоголиков» обычно является остановка сердца, а не цирроз, поэтому они и попадают в статистику людей, умерших от алкоголизма.