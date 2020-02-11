11 февраля 00:29
Российский завод Nissan может приостановить работу из-за нехватки комплектующих из Китая
Завод Nissan может приостановить свою работу из-за нехватки комплектующих из Китая. Принадлежащие автоконцерну китайские заводы выпускают компоненты в том числе и для России
Российский автомобильный завод Nissan может приостановить свою работу из-за нехватки комплектующих из Китая. Принадлежащие автоконцерну китайские заводы выпускают компоненты в том числе и для России. Сейчас эти предприятия простаивают в связи со вспышкой коронавируса.
Ранее Nissan из-за нехватки комплектующих приостановил производство на своем японском автозаводе до 17 февраля.
Представитель Nissan сообщил газете «Ведомости», что с учетом ситуации с эпидемией коронавируса нового типа в Китае производство комплектующих на местных заводах возобновится не ранее 17 февраля.
Завод в Санкт-Петербурге выпускает модели Qashqai, X-Trail и Murano. Пока трудностей проблем с поставками комплектующих для российского завода нет.