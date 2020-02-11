11 февраля 00:24
Банк «Тинькофф» станет титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги
Источники издания сообщают, что в случае подписания контракта на спонсорство национальный чемпионат будет переименован в «Тинькофф Российская премьер-лига»
Новым титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги станет банк «Тинькофф». Об этом сообщает Betting Insider.
Источники издания сообщают, что в случае подписания контракта на спонсорство национальный чемпионат будет переименован в «Тинькофф Российская премьер-лига».
«Чемпионат» сообщает, что банк Олега Тинькова станет титульным спонсором со следующего сезона, а сумма спонсорского контракта составит 300 млн рублей.
По некоторым данным, банк «Тинькофф» хотел стать банком-партнером Российского футбольного союза (РФС), но в итоге им стал «Газпромбанк».
С 2006 по 2010 год и с 2015 по 2017 год титульным спонсором РПЛ была государственная компания «Росгосстрах». С 2017 года по настоящее время национальная лига титульного спонсора не имеет.