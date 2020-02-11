11 февраля 00:18
Стоимость «бюджетного» смартфона iPhone SE составит 399 долларов
Стала известна стоимость нового «бюджетного» смартфона американской компании Apple iPhone SE. Эта модель будет продаваться по цене 399 долларов, сообщает издание Fast Company
Стала известна стоимость нового «бюджетного» смартфона американской компании Apple iPhone SE. Эта модель будет продаваться по цене 399 долларов, сообщает издание Fast Company.
Источники издания сообщили, что стоимость iPhone SE останется на уровне вышедшего в марте 2016 года iPhone SE. В Apple решили сохранить цену на уровне 2016 года с целью успешной экспансии на развивающихся рынках.
Независимые эксперты в свою очередь объясняют низкую цену на смартфон высокой конкуренцией на китайском рынке. В этих условиях Apple нуждается в недорогом гаджете для глобального рынка, чтобы конкурировать с другими производителями.
Презентация «бюджетного» iPhone запланирована на март 2020 года.