Операторы связи сообщили о проблемах во время учения по «изоляции Рунета»
Операторы связи отчитались перед Минкомсвязи РФ о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете», который также называют законом «об изоляции Рунета»
Операторы связи отчитались перед Минкомсвязи РФ о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете», который также называют законом «об изоляции Рунета». В отчете говорится, что многие операторы при тестировании оборудования столкнулись с рядом проблем. Речь идет о снижении скорости и ухудшении качества сигнала.
Отчеты в Минкомсвязи направили «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Т2 РТК Холдинг» (Tele2), «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ru), «Транстелеком» (ТТК) и «Екатеринбург-2000». Из этого списка с трудностями во время проведения учений по изоляции Рунета столкнулись «Вымпелком», МТС, «Ростелеком», «ЭР-Телеком Холдинг» и ТТК, сообщает РБК.
Представитель «Билайна» сообщил, что во время тестирования в Миассе, Челябинске и Тюмени примерно на 30 минут произошло снижение интернет-трафика, а в Магнитогорске снизился уровень сигнала. В «ЭР-Телеком Холдинге» сообщили о проблемах с передачей трафика в Тюмени и ухудшении качества связи в Челябинске. Специалисты компании также сообщили, что им не удалось заблокировать мессенджер Telegram, так как он использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.
В «Транстелекоме» сообщили, что во время учений в Челябинске произошел некий «инцидент», из-за которого пришлось прервать оказание услуг связи для абонентов, а в МТС рассказали о прерывании коммерческого трафика в Магнитогорске. В свою очередь специалисты «Ростелекома» зафиксировали один сбой, но он длился 6 минут.