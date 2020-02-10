Московский мундеп сообщил о превышении радиационного фона в Печатниках
Муниципальный депутат от московского района Печатники Сергей Власов сообщил о 60-кратном превышении радиационного фона в зоне строительства Юго-Восточной хорды
Муниципальный депутат от московского района Печатники Сергей Власов сообщил о 60-кратном превышении радиационного фона в зоне строительства Юго-Восточной хорды, против которой выступают местные жители. Мундеп в качестве доказательства опубликовал в Facebook фотографию показаний датчика ФГУП «Радон».
Сергей Власов сообщил, что активисты вызвали сотрудников МЧС, однако они отказались приезжать, заявив, что проверкой радиационного фона занимается «Радон». В «Радоне» активистам заявили, что без заявки МЧС он приезжать на вызов не будут.
Однако после того, как о превышении радиационного фонда в районе строительства Юго-Восточной хорды сообщили СМИ, представители «Радона» прибыли на место для проведения замеров.
Гендиректор ФГУП «Радон» Алексей Лужнецкий сообщил РИА «Недвижимость», что данные о резком скачке радиации в столице появились из-за сбоя в работе оборудования и не соответствуют действительности. По его словам, на юго-востоке Москвы был установлен новый датчик, работающий в тестовом режиме. При этом действующая система никаких превышений радиационного фона не зафиксировала.
В официальном сообщении «Радона» говорится, что радиационная обстановка в Печатниках находится в норме.
Напомним, что Юго-Восточную хорду московские власти хотят построить рядом с Московским заводом полиметаллов, на территории которого годами складировались радиоактивные отходы. Мэр Сергей Собянин считает, что «незначительные следы радиоактивного загрязнения» не препятствуют строительству, однако москвичи и эко-активисты требуют запретить стройку.