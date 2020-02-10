Фигурантов резонансного дела «Сети» приговорили к срокам от 6 до 18 лет
Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского приговорили к 18 и 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. По версии следствия, они являются организаторами экстремистского сообщества «Сеть»
Приволжский окружной военный суд вынес приговор по резонансному делу «Сети». Семеро обвиняемых получили сроки от 6 до 18 лет.
Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского приговорили к 18 и 16 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. По версии следствия, они являются организаторами экстремистского сообщества «Сеть». Сами обвиняемые ранее сообщили, что силовики пытали их током с целью выбить признательные показания.
Андрей Чернов получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Максим Иванкин - 13 лет, Михаил Кульков - 10 лет, Василий Куксов - 9 лет колонии общего режима, Арман Сагынбаев – 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
На пытки во время допроса также жаловались Чернов и Сагынбаев, однако Следственный комитет отказался возбуждать дело по заявлениям обвиняемых.
Уголовное дело о «террористическом сообществе "Сеть"» было возбуждено ФСБ осенью 2017 года. Большинство фигурантов дела являются антифашистами и анархистами, а объединяло их увлечение страйкболом. По версии следствия, участники экстремистского сообщества готовили государственный переворот в стране.
Родственники фигурантов дела называют уголовное дело сфабрикованным и заявляют, что при задержании силовики подбросили обвиняемым оружие.