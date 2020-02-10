Минтранс выступил против введения жестких ограничений на использование шипованной резины
Такую меру в ведомстве назвали нецелесообразной, поскольку российские регионы отличаются разными погодно-климатическими условиями
Министерство транспорта России выступило против введения единых жестких ограничений на эксплуатацию шипованной резины. Такую меру в ведомстве назвали нецелесообразной, поскольку российские регионы отличаются разными погодно-климатическими условиями.
Такое мнение Минтранс высказал в связи с началом обсуждения в Госдуме мер по снижению вреда, который наносят дорогам шипованные шины. Депутаты, в частности, предлагают ограничить скорость для автомобилей с шипованной резиной, ввести штраф за неправильное использование сезонной резины и вернуть обязательный знак «Ш».
В транспортном ведомстве отметили, что разные требования к владельцам транспортных средств повлекут значительные издержки. Кроме того, увеличение срока запрета на использование шипованных автомобильных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке высокой доли транзитного автомобильного транспорта, когда водители пересекают несколько регионов с разными климатическими условиями, сообщает ТАСС.