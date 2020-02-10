В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар». Лучшим фильмом стала картина «Паразиты»
Лучшим режиссером академики признали Пона Джун-хо, отметив его картину «Паразиты». За победу в номинации также боролись Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»)
В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии «Оскар» американской академии кинематографических искусств и наук.
Лучшим режиссером академики признали Пона Джун-хо, отметив его картину «Паразиты». За победу в номинации также боролись Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»).
Фильм южнокорейского режиссера также получил премию в «главной» номинации «Лучший фильм», а также в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».
«Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана получил Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер». Его конкурентами были Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два Папы»).
Лучшей актрисой академики признали Рене Зеллвегер за ее роль в картине «Джуди». В этой номинации также были представлены Синтиа Эриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»).
Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт, сыгравший в картине Квентина Тарантино «Однажды в … Голливуде». Для известного актера это первый «Оскар».
Лора Дерн получила статуэтку в категории «Лучшая актриса второго плана» за ленту «Брачная история».