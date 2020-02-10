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10 февраля 07:38

В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар». Лучшим фильмом стала картина «Паразиты»

Лучшим режиссером академики признали Пона Джун-хо, отметив его картину «Паразиты». За победу в номинации также боролись Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»)

В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар». Лучшим фильмом стала картина «Паразиты»
Фото: АР

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии «Оскар» американской академии кинематографических искусств и наук.

Лучшим режиссером академики признали Пона Джун-хо, отметив его картину «Паразиты». За победу в номинации также боролись Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»).

Фильм южнокорейского режиссера также получил премию в «главной» номинации «Лучший фильм», а также в номинациях «Лучший иностранный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

«Оскар» за лучшую мужскую роль первого плана получил Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер». Его конкурентами были Антонио Бандерас («Боль и слава»), Леонардо Ди Каприо («Однажды в… Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

Лучшей актрисой академики признали Рене Зеллвегер за ее роль в картине «Джуди». В этой номинации также были представлены Синтиа Эриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»).

Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт, сыгравший в картине Квентина Тарантино «Однажды в … Голливуде». Для известного актера это первый «Оскар».

Лора Дерн получила статуэтку в категории «Лучшая актриса второго плана» за ленту «Брачная история».

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