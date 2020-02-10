Актер Джеки Чан пообещал миллион юаней за лекарство от коронавируса 2019-nCoV
Известный актер Джеки Чан объявил о вознаграждении в размере миллиона китайских юаней (примерно 143 тысячи долларов) за изобретение эффективного лекарства от коронавируса нового типа
Известный актер Джеки Чан объявил о вознаграждении в размере миллиона китайских юаней (примерно 143 тысячи долларов) за изобретение эффективного лекарства от коронавируса нового типа, который стал причиной смерти около 800 человек.
Актер заявил, что назначенная им награда может ускорить разработку вакцины. «Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того чтобы наслаждаться жизнью», — заявил Джеки Чан, слова которого приводит The Straits Times.
Согласно последним данным, в результате пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли более 800 человек. По данным китайских властей, число заболевших превысило отметку в 37 тысяч человек. Случаи заражения коронавирусом подтверждены более чем в 20 странах, включая Россию.