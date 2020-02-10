Меню
В мире
Иностранные агенты «Росатома»
10 февраля 05:12

Актер Джеки Чан пообещал миллион юаней за лекарство от коронавируса 2019-nCoV

Известный актер Джеки Чан объявил о вознаграждении в размере миллиона китайских юаней (примерно 143 тысячи долларов) за изобретение эффективного лекарства от коронавируса нового типа

Актер Джеки Чан пообещал миллион юаней за лекарство от коронавируса 2019-nCoV
Фото: ianews.kz

Известный актер Джеки Чан объявил о вознаграждении в размере миллиона китайских юаней (примерно 143 тысячи долларов) за изобретение эффективного лекарства от коронавируса нового типа, который стал причиной смерти около 800 человек.

Актер заявил, что назначенная им награда может ускорить разработку вакцины. «Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того чтобы наслаждаться жизнью», — заявил Джеки Чан, слова которого приводит The Straits Times.

Согласно последним данным, в результате пневмонии, вызванной коронавирусом, умерли более 800 человек. По данным китайских властей, число заболевших превысило отметку в 37 тысяч человек. Случаи заражения коронавирусом подтверждены более чем в 20 странах, включая Россию.

Материалы по теме
Эксперты Всемирной организации здравоохранения вылетели в Китай
В Челябинской области местные жители выступили против карантинного центра для китайцев
Эвакуированные из Китая россияне пожаловались на изъятие документов и личных вещей
Сейчас на главной
В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»
кинопремии
В Лос-Анджелесе вручили премию «Оскар»
Лучшим режиссером академики признали Пона Джун-хо, отметив его картину «Паразиты». За победу в номинации также боролись Мартин Скорсезе («Ирландец»), Тодд Филлипс («Джокер»), Сэм Мендес («1917»), Квентин Тарантино («Однажды в… Голливуде»)
Лекарственный кризис и другое наследство Вероники Скворцовой
здравоохранение
Лекарственный кризис и другое наследство Вероники Скворцовой
Шесть лет назад, в 2014-м, когда глава тогдашнего Минздрава Вероника Скворцова раскрутила маховик так называемой реформы здравоохранения и отрасль, а с ним и здоровье россиян, стали скатываться по многим показателям на уровень 1913 года, мы честно пытались противостоять этому разбою
16-летняя жительница Томска получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар
кинематограф
16-летняя жительница Томска получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар
По условиям контракта Диана Костырина снимет по мотивам рассказа короткометражный фильм длиной не более 40 минут. Заявленный бюджет фильма составит около пяти тысяч долларов
В Усинске совершил жесткую посадку пассажирский самолет компании «ЮТэйр»
авиапроисшествия
В Усинске совершил жесткую посадку пассажирский самолет компании «ЮТэйр»
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» (Utair) совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Лайнер ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу (ВПП)
Только декора на 318 млн рублей ...
госзакупки
Только декора на 318 млн рублей ...
Управление имуществом специальных проектов Министерства обороны потратит 318 млн рублей на закупку продукции религиозного назначения и изделий из гипса для Главного храма Вооруженных сил
Кредиторы банкира Рустама Тарико потребовали от него 3,7 млрд рублей
Рустам Тарико
Кредиторы банкира Рустама Тарико потребовали от него 3,7 млрд рублей
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико. Кредитор требует от предпринимателя 3,7 млрд рублей
Фонд содействия ЖКХ потратит 59 млн рублей на свой пиар
госзакупки
Фонд содействия ЖКХ потратит 59 млн рублей на свой пиар
Государственная корпорация Фонд содействия ЖКХ выделила 59 млн рублей на пиар своей деятельности в средствах массовой информации. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок
Депутат Госдумы от «Единой России» погиб в результате крушения вертолета
гибель депутатов
Депутат Госдумы от «Единой России» погиб в результате крушения вертолета
Депутат Госдумы от «Единой России» Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета в районе Казани. Информацию об этом подтвердил глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин
Общество
Подведомственное Минэнерго предприятие заказало на бюджетные средства наклейки «Обама ЧМО»
Государственное предприятие «Ведомственная охрана» Министерства энергетики России разместило госзаказ на поставку наклеек про президента США. Наклейки предназначены для Северо-Кавказского филиала организации
Минздрав утвердил перечень разрешенных для ввоза в РФ психотропных препаратов
лекарства
Минздрав утвердил перечень разрешенных для ввоза в РФ психотропных препаратов
Министерство здравоохранения России подготовило список препаратов с наркотическими или психотропными веществами, которые теперь разрешено ввозить в страну
Деньги на ветер
регионы
Деньги на ветер
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о полномочных представительствах республики Татарстан в разных российских регионах и даже за границей, на содержание которых из бюджета тратят сотни миллионов рублей
Президент назначил врио главы Пермского края высокопоставленного сотрудника ФАС России
Пермский край
Президент назначил врио главы Пермского края высокопоставленного сотрудника ФАС России
Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который ранее работал в Федеральной антимонопольной службе
В Крыму неизвестный чиновник заказал молебны «о ниспослании влаги» в связи с истощением запасов воды
Крым
В Крыму неизвестный чиновник заказал молебны «о ниспослании влаги» в связи с истощением запасов воды
Симферопольская и Крымская епархии проводят в храмах молебны о ниспослании влаги. По неподтвержденным данным, молебны о дожде заказал один из местных чиновников
Глава правительства назвал непосильными штрафы для автомобилистов из нового проекта КоАП
КоАП
Глава правительства назвал непосильными штрафы для автомобилистов из нового проекта КоАП
Михаил Мишустин раскритиковал предложение Минюста прописать в новом Кодексе об административных нарушениях увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения
Политика
Чиновники, силовики и их родственники владеют недвижимостью на Рублевке стоимостью 1,3 трлн рублей
Владельцами недвижимости на Рублевке являются чиновники, сотрудники государственых компаний, члены «Единой России», родственники и друзья властьимущих, а также их бизнес-партнеры
Камчатка и Смоленская область оказались лидерами среди регионов по уровню дефицита врачей
здравоохранение
Камчатка и Смоленская область оказались лидерами среди регионов по уровню дефицита врачей
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей и медицинского персонала. Больше всего медиков не хватает в Камчатском крае, где оказались незакрыты 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров
Российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг
ПДД
Российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг
Российские водители смогут обжаловать несправедливые штрафы ГИБДД, зафиксированные дорожными камерами, через портал госуслуг. Такая возможность у водителей появится уже весной 2020 года
В результате аварийной посадки самолета Pegasus Airlines погибли три человека
авиапроиcшествия
В результате аварийной посадки самолета Pegasus Airlines погибли три человека
В результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула погибли три человека. Еще трое пассажиров рейса находятся в тяжелом состоянии в реанимации
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.