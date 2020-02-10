16-летняя жительница Томска получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга за один доллар
По условиям контракта Диана Костырина снимет по мотивам рассказа короткометражный фильм длиной не более 40 минут. Заявленный бюджет фильма составит около пяти тысяч долларов
Школьница из Томска получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате» всего за один доллар.
По условиям контракта, 16-летняя сибирячка Диана Костырина снимет по мотивам рассказа короткометражный фильм длиной не более 40 минут. Заявленный бюджет фильма составит около пяти тысяч долларов.
Девушка рассказала РИА Томск, что планирует сделать концовку своего будущего фильма более оптимистичной, чем в оригинальном рассказе. Сейчас режиссер ищет актрис на главную женскую роль и ведет переговоры о съемках с известным актером, имя которого не сообщается.
Диана Костырина приняла участие в программе Dollar Baby, в рамках которой Стивен Кинг за один доллар предоставляет права на экранизацию своих произведений начинающим режиссерам из разных стран. Премьера фильма томской школьницы должна пройти осенью 2020 года на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре.