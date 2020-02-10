Глава Минздрава сообщил о гибели 70 тысяч пациентов ежегодно в результате врачебных ошибок
Новый министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что каждый год в нашей стране из-за ошибок и непрофессионализма врачей умирает около 70 тысяч человек
Новый министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что каждый год в нашей стране из-за ошибок и непрофессионализма врачей умирает около 70 тысяч человек. Чиновник добавил, что эти смерти можно было предотвратить.
Михаил Мурашко сообщил, что только от использования лидокаина ежегодно погибает не менее 25 человек, а в результате неправильной эксплуатации медицинских каталок для «скорой помощи» умирает еще один-два человека, сообщает «Интерфакс».
Министр здравоохранения поручил включить в программу обучения медицинских кадров вопросы безопасности медпомощи, ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами.
Ранее президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для врачей за допущенные ими при обследовании пациентов ошибки. Соответствующее поручение глава государства дал Министерству здравоохранения.