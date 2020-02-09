09 февраля 14:23
В Усинске совершил жесткую посадку пассажирский самолет компании «ЮТэйр»
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» (Utair) совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Лайнер ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу (ВПП)
Фото: Вести.ру
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» (Utair), совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Лайнер ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Самолет совершал рейс Москва - Усинск.
Инцидент произошел в 12:40 по московскому времени. При заходе на посадку у самолета Boeing 737-524 с бортовым номером VQ-BPS подломились задние шасси, после чего он сел на «брюхо».
На борту находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате происшествия пострадавших нет. По другим данным, два человека обратились за медицинской помощью.