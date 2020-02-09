Минобороны потратит 318 млн рублей на декорирование Главного храма Вооруженных сил РФ
Управление имуществом специальных проектов Министерства обороны потратит 318 млн рублей на закупку продукции религиозного назначения и изделий из гипса для Главного храма Вооруженных сил
Управление имуществом специальных проектов Министерства обороны потратит 318 млн рублей на закупку продукции религиозного назначения и изделий из гипса для Главного храма Вооруженных сил, который строится в подмосковном парке «Патриот».
Ведомство разбило тендер на три закупки. Так, закупка и установка предметов религиозного назначения обойдется в 260 млн рублей. Еще 38 млн рублей выделено на декорирование храма изделиями из гипса. 16 млн рублей Управимущество потратит на установку кровли на северном и южном крыльцах храма, сообщает «МБХ медиа».
Ранее Минобороны выделило 25 млн рублей на закупку икон, мозаики и мебели для Главного храма ВС России. В обязанности подрядчика входит проектирование, изготовление и монтаж керамических икон, латунных вентиляционных решеток, а также облицовка купели керамической мозаикой и поставка мебели.
Все эти госконтракты будут заключены с единственным поставщиком. Кто именно стал победителем тендера, не сообщается.
Храм Воскресения Христова, который называют Главным храмом вооруженных сил, должен начать работу 9 мая 2020 года. Высота храма составляет 95 метров, что позволит ему претендовать на место в первой тройке самых высоких православных церквей в мире.
В Минобороны ранее сообщали, что храм в парке «Патриот» строится на пожертвования граждан. При это некоторые военнослужащие жаловались, что их принуждают скидываться на церковь.