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09 февраля 13:57

Минобороны потратит 318 млн рублей на декорирование Главного храма Вооруженных сил РФ

Управление имуществом специальных проектов Министерства обороны потратит 318 млн рублей на закупку продукции религиозного назначения и изделий из гипса для Главного храма Вооруженных сил

Минобороны потратит 318 млн рублей на декорирование Главного храма Вооруженных сил РФ

Управление имуществом специальных проектов Министерства обороны потратит 318 млн рублей на закупку продукции религиозного назначения и изделий из гипса для Главного храма Вооруженных сил, который строится в подмосковном парке «Патриот».

Ведомство разбило тендер на три закупки. Так, закупка и установка предметов религиозного назначения обойдется в 260 млн рублей. Еще 38 млн рублей выделено на декорирование храма изделиями из гипса. 16 млн рублей Управимущество потратит на установку кровли на северном и южном крыльцах храма, сообщает «МБХ медиа».

Ранее Минобороны выделило 25 млн рублей на закупку икон, мозаики и мебели для Главного храма ВС России. В обязанности подрядчика входит проектирование, изготовление и монтаж керамических икон, латунных вентиляционных решеток, а также облицовка купели керамической мозаикой и поставка мебели.

Все эти госконтракты будут заключены с единственным поставщиком. Кто именно стал победителем  тендера, не сообщается.

Храм Воскресения Христова, который называют Главным храмом вооруженных сил,  должен начать работу 9 мая 2020 года. Высота храма составляет 95 метров, что позволит ему претендовать на место в первой тройке самых высоких православных церквей в мире.

В Минобороны ранее сообщали, что храм в парке «Патриот» строится на пожертвования граждан. При это некоторые военнослужащие жаловались, что их принуждают скидываться на церковь.

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