Кредиторы банкира Рустама Тарико потребовали от него 3,7 млрд рублей
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико. Кредитор требует от предпринимателя 3,7 млрд рублей
Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd. – Pala Assets подала иск к бизнесмену Рустаму Тарико. Кредитор требует от предпринимателя 3,7 млрд рублей. Ответчиками по иску также выступают акционеры банка «Компания «Русский стандарт», «Русский стандарт-инвест» и весь совет директоров. Обеспечением по бумагам выступают 49% акций банка «Русский стандарт». Залогодержатель акций банка – Citibank – привлечен к судебному спору третьей стороной.
Претензии кредитора в лице Pala Assets связаны с тем, что стоимость заложенных акций банка снизилась на 3,7 млрд рублей, что принесло фонду убытки. Pala Assets в иске требует взыскать 3,7 млрд руб. со всех ответчиков солидарно, так как они причинили ущерб совместно. Фонд расценивает действия ответчиков как нарушение условий договоров залога и обязанностей органов управления банка.
По данным «Ведомостей», интересы кредиторов Russia Standard, которым принадлежит 25% дефолтных бондов этого эмитента, в суде представляет компания А1 Михаила Фридмана. Кредиторы требуют взыскания убытков пропорционально уменьшенной стоимости заложенных акций.
Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Рустама Тарико. В 2017 году компания допустила дефолт по бумагам на 545 млн долларов, которые были выпущены в 2015 году для реструктуризации субординированных евробондов банка «Русский стандарт» на 350 млн долларов и 200 млн долларов. Держатели бондов банка тогда получили 18% от номинала и бумаги Russian Standard.
Уже в 2018 году кредиторы, собравшие 25% выпуска, потребовали от Russian Standard немедленного погашения всего выпуска и потребовали от Рустама Тарико вернуть 623,6 млн долларов, пригрозив взыскать заложенные акции банка и продать его по наилучшей цене. При этом данный вариант кредиторы тогда рассматривали как крайнюю меру. Кроме того, кредиторы жаловались на ситуацию в «Русском стандарте» главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Управляющий партнер A1 Андрей Елинсон сообщил, что после дефолта Russian Standard и его бенефициар избрали тактику полного игнорирования своих обязательств и прав кредиторов, которые ранее согласились на предложение г-на Тарико о реструктуризации.
В отсутствие платежей со стороны эмитента Pala Assets пытается обеспечить сохранность стоимости залога в виде 49% акций банка «Русский стандарт», которым обеспечены дефолтные облигации, и не допустить перераспределения активов из банка в пользу сторон, связанных с бенефициаром.
В Russian Standard исковые требования кредиторов считают «надуманными» и называют их очередным информационным поводом.
Независимые юристы считают, что суд, скорее всего, откажет в удовлетворении исковых требований кредиторов, поскольку вряд ли можно считать ущербом снижение стоимости залога, пока нет процесса об обращении взыскания на залог. В свою очередь кредиторы всегда должны учитывать вероятность снижения качества залога.
Инициативная группа держателей 25% бондов Russian Standard не единственная, кто пытается вернуть вложенные в акции средства. Так, компания «Мириад рус», объединяющая владельцев еще 9,8% облигаций, хочет взыскать залог по бумагам через суд. Держатели бондов пока не обратились в Арбитражный суд Москвы. Они отложили этот вопрос до тех пор, пока не найдут покупателя на залог.