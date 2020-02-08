Фонд содействия ЖКХ потратит 59 млн рублей на свой пиар
Государственная корпорация Фонд содействия ЖКХ выделила 59 млн рублей на пиар своей деятельности в средствах массовой информации. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок
Государственная корпорация Фонд содействия ЖКХ выделила 59 млн рублей на пиар своей деятельности в средствах массовой информации. Соответствующий заказ размещен на портале госзакупок.
Победитель тендера должен обеспечить публикации о работе Фонда содействия ЖКХ в четырех печатных изданиях. Это «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда», «Строительная газета» и «Российская газета». Согласно госконтракту, указанные газеты должны будут разместить 135 материалов о деятельности организации.
Размещаемые материалы должны быть посвящены строительству энергоэффективных домов в рамках реализации программ по переселению из аварийного жилья, проекту умный город, инновационным технологиям в сфере ЖКХ, а также реализации национальных и федеральных проектов.