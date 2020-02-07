Депутат Госдумы от «Единой России» погиб в результате крушения вертолета
Депутат Госдумы от «Единой России» Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета в районе Казани. Информацию об этом подтвердил глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин
Депутат Госдумы от «Единой России» Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета в районе Казани. Информацию об этом подтвердил глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.
Депутат сообщил агентству «Москва», что на борту вертолета также находился помощник Айрата Хайруллина. Он и пилот воздушного судна выжили, но получили тяжелые ранения. Сейчас они находятся в реанимации.
Вертолета марки Bell, который принадлежал Айрату Хайруллину, совершил жетскую посадку на лед в шести километрах от города Лаишево сразу после взлета. Очевидцы сообщили следователям, что вертолет летел на малой высоте.
По предварительным данным, вертолет потерпел крушение из-за плохих погодных условий.
7 февраля Айрат Хайруллин принимал участие в заседании комиссии по реализации федеральных и региональных партийных проектов партии «Единая Россия».