Подведомственное Минэнерго предприятие заказало на бюджетные средства наклейки «Обама ЧМО»
Государственное предприятие «Ведомственная охрана» Министерства энергетики России разместило госзаказ на поставку наклеек про президента США. Наклейки предназначены для Северо-Кавказского филиала организации
Государственное предприятие «Ведомственная охрана» Министерства энергетики России разместило госзаказ на поставку наклеек с надписью «Обама ЧМО». Наклейки предназначены для Северо-Кавказского филиала организации.
«Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок сообщают, что в госзаказе речь идет о техническом обслуживании и ремонте 10 автомобилей предприятия марок Hyundai, Renault и LADA. Стоимость контракта составляет 1,21 млн рублей.
Также в закупку входит поставка запчастей, технических жидкостей и расходных материалов, которые могут быть использованы при выполнении работ, а в приложении к техзаданию в списке закупаемых расходных материалов указана и наклейка «Обама ЧМО». Заказчик даже сравнил в документации цены на такие наклейки от трех разных поставщиков и указал ее среднюю цену в размере 81 рубля.
После запроса «Открытых медиа» юрист Северо-Кавказского филиала «Ведомственной охраны» пообещала, что заказ на наклейки «Обама ЧМО» уберут из тендерной документации. Юрист также отметила, что пункт про наклейку появился в госзаказе в результате технической ошибки.