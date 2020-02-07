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Андрей + Наиле = Роскомнадзор
07 февраля 16:52

Подведомственное Минэнерго предприятие заказало на бюджетные средства наклейки «Обама ЧМО»

Государственное предприятие «Ведомственная охрана» Министерства энергетики России разместило госзаказ на поставку наклеек про президента США. Наклейки предназначены для Северо-Кавказского филиала организации

Подведомственное Минэнерго предприятие заказало на бюджетные средства наклейки «Обама ЧМО»
Фото: sov0k.livejournal.com

Государственное предприятие «Ведомственная охрана» Министерства энергетики России разместило госзаказ на поставку наклеек с надписью «Обама ЧМО». Наклейки предназначены для  Северо-Кавказского филиала организации.

«Открытые медиа» со ссылкой на портал госзакупок сообщают, что в госзаказе речь идет о техническом обслуживании и ремонте 10 автомобилей предприятия марок Hyundai, Renault и LADA. Стоимость контракта составляет 1,21 млн рублей.

Также в закупку входит поставка запчастей, технических жидкостей и расходных материалов, которые могут быть использованы при выполнении работ, а в приложении к техзаданию в списке закупаемых расходных материалов указана и наклейка «Обама ЧМО». Заказчик даже сравнил в документации цены на такие наклейки от трех разных поставщиков и указал ее среднюю цену в размере 81 рубля. 

После запроса «Открытых медиа» юрист Северо-Кавказского филиала «Ведомственной охраны» пообещала, что заказ на наклейки «Обама ЧМО» уберут из тендерной документации. Юрист также отметила, что пункт про наклейку появился в госзаказе в результате технической ошибки.

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