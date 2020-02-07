Минздрав утвердил перечень разрешенных для ввоза в РФ психотропных препаратов
Министерство здравоохранения России подготовило список препаратов с наркотическими или психотропными веществами, которые теперь разрешено ввозить в страну
Министерство здравоохранения России подготовило список препаратов с наркотическими или психотропными веществами, которые теперь разрешено ввозить в страну. В этот перечень вошли препараты для лечения эпилепсии «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам», «Фенобарбитал».
В начале февраля Минздрав подготовил проект постановления о порядке ввоза в РФ незарегистрированных препаратов, которые содержат наркотические средства и психотропные вещества. Этот документ будет определять порядок выдачи ранее запрещенных лекарств нуждающимся пациентам.
Российские власти пообещали пересмотреть перечень разрешенных к ввозу в страну психотропных препаратов после задержания нескольких россиянок, которые заказали по интернету незарегистрированный в РФ препарат «Фризиум» для своих детей с диагнозом «эпилепсия». Женщинам пригрозили уголовными делами, но в итоге возбуждать их не стали из-за широкого общественного резонанса.