ФБК опубликовал расследование о полпредствах Татарстана за границей, содержание которых обходится в сотни миллионов
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о полномочных представительствах республики Татарстан в разных российских регионах и даже за границей, на содержание которых из бюджета тратят сотни миллионов рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в Казани опубликовал расследование о полномочных представительствах республики Татарстан в разных российских регионах и даже за границей, на содержание которых из бюджета тратят сотни миллионов рублей. При этом о работе этих представительств практически нет никакой информации.
Всего республика Татарстан имеет 23 своих представительств. Они находятся в Москве, Петербурге, Крыму, во Франции, Швейцарии, на Кубе и других городах и странах. Основной задачей полномочных представительств Татарстана в России является взаимодействие с федеральными органами. Заграничные представительства должны представлять интересы региона на международной арене.
Сотрудники ФБК прочитали новости о работе полпредства в Москве и выяснили, что деятельность ведомства сводится к присвоению разных наград, встречам с именитыми людьми и даже анонсам спектаклей. «Это своего рода фасад, чтобы сымитировать занятость и деловитость», - отметили в ФБК.
При этом на деятельность полпредств из бюджета Татарстана ежегодно выделяются огромные деньги. Так, в 2019 году на деятельность 23 полпредств было выделено 280 млн рублей, из которых 160 миллионов пошли на зарплаты сотрудникам. Остальные 120 млн рублей идут на аренду помещений и закупки.
Например, федеральное представительство Татарстана имеет в автопарке два «Мерседеса» S560 и один «Мерседес» S500, семь автомобилей BMW и Audi A8. Только на обслуживание машин было потрачено 9 млн рублей.
Про деятельность полпредства в Швейцарии борцам с коррупции вообще не удалось найти никакой информации. Зато удалось узнать, что руководит ведомством Гузель Салихова - дочь экс-министра торговли и экс-депутата Госдумы Хафиза Салихова.
«Мы не нашли новостей о достижениях Салиховой в Швейцарии, зато узнали, что за 18 лет руководства ведомством она смогла себе позволить дом в Женеве примерно за 66 миллионов рублей», - говорится в расследовании.
Также выяснилось, что у жены и сына главы чешского представительства Зуфара Абдулгалеева в Праге есть свой бизнес. Супруга чиновника в 2017 году купила дом, квартиру и земельный участок в Чехии.
В ФБК также отметили, что основными экономическими партнерами Татарстана являются Голландия, Польша, Венгрия и Великобритания, где у республики нет представительств. В этой связи борцы с коррупцией интересуются, почему торговля с теми странами, где нет представительства, идет лучше и чем на самом деле занимаются сотрудники действующих полпредств, на которые тратятся сотни миллионов рублей.