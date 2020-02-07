07 февраля 00:19
Президент назначил врио главы Пермского края высокопоставленного сотрудника ФАС России
Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который ранее работал в Федеральной антимонопольной службе
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который ранее работал в Федеральной антимонопольной службе.
Прежний губернатор Пермского края Максим Решетников ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Он был назначен министром экономического развития России.
Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области. С 2009 года он занимал должность главы пермского управления ФАС России, а в 2013 году он занял должность начальника управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.