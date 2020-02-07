07 февраля 00:12
В Крыму неизвестный чиновник заказал молебны «о ниспослании влаги» в связи с истощением запасов воды
Симферопольская и Крымская епархии проводят в храмах молебны о ниспослании влаги. По неподтвержденным данным, молебны о дожде заказал один из местных чиновников
Симферопольская и Крымская епархии проводят в храмах молебны о ниспослании влаги. По неподтвержденным данным, молебны о дожде заказал один из местных чиновников.
«Кто-то из администрации обратился на прошлой неделе», - заявил источник «Интерфакса». В свою очередь в пресс-службе епархии сообщили, что молебны в храмах проводятся «по распоряжению правящего архиерея».
По данным Госкомводхоза Крыма, запасов воды в крымских водохранилищах сейчас на 34% «меньше среднемноголетних». Наиболее остро ситуация с водоснабжением обстоит в Симферополе. Ранее власти города сообщили, что горячая вода будет подаваться в дома только по выходным дням. Холодная вода будет подаваться утром и вечером каждый день.