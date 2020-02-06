Глава правительства назвал непосильными штрафы для автомобилистов из нового проекта КоАП
Михаил Мишустин раскритиковал предложение Минюста прописать в новом Кодексе об административных нарушениях увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения
Глава российского правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложение Минюста прописать в новом Кодексе об административных нарушениях увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Премьер назвал предлагаемые штрафы непосильными для большинства российских граждан. Например, штраф за превышение скорости вырастет до 5 тысяч рублей. По словам главы правительства, сначала власти должны добиться увеличения зарплат в стране, сообщает РИА Новости.
Михаил Мишустин заявил, что решения о повышении штрафов нужно принимать с учетом платежеспособности населения.
Ранее новый КоАП раскритиковали в «Единой России» и заявили, что депутаты от партии не будут за него голосовать. Так, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что этот документ «вызывает ненависть к законотворчеству».