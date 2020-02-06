Чиновники, силовики и их родственники владеют недвижимостью на Рублевке стоимостью 1,3 трлн рублей
Владельцами недвижимости на Рублевке являются чиновники, сотрудники государственых компаний, члены «Единой России», родственники и друзья властьимущих, а также их бизнес-партнеры
Бывшие и действующие чиновники, сотрудники силовых ведомств, их родственники, получатели государственных заказов и другие лица, связанные с властью, владеют недвижимостью на элитном Рублевском шоссе Московской области общей стоимостью 1,3 трлн рублей.
Издание «Проект» проанализировало четыре тысячи выписок о собственности в 76 поселках, расположенных вдоль Рублево-Успенского шоссе. В итоговый список попали 800 владельцев домов на Рублевке, среди которых 631 человек может быть так или иначе связан с государством.
Владельцами недвижимости на Рублевке являются чиновники, сотрудники государственых компаний, члены «Единой России», родственники и друзья властьимущих, а также их бизнес-партнеры.
В этом списке оказались: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, родственники главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, родственники главы ВГТРК Олега Добродеева, телеведущая Наиля Аскер-заде, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, министр обороны Сергей Шойгу, «короли госзаказа» Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, сын главы Росгвардии Роман Золотов, экс-глава ФСО Евгений Муров, экс-генпрокурор Юрий Чайка, председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и глава Конституционного суда Валерий Зорькн и многие другие.