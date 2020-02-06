Камчатка и Смоленская область оказались лидерами среди регионов по уровню дефицита врачей
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей и медицинского персонала. Больше всего медиков не хватает в Камчатском крае, где оказались незакрыты 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров
Росстат назвал регионы с наибольшим дефицитом врачей и медицинского персонала. Больше всего медиков не хватает в Камчатском крае, где оказались незакрыты 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров.
Министр здравоохранения Камчатки Елена Сорокина сообщила РБК, что ведомство оказывает врачам меры социальной поддержки и старается привлечь их на работу в селах и небольших городах в рамках программы «Земский доктор».
В Смоленской области по состоянию на конец 2018 года оставались вакантными 18% вакансий (2,7 тысячи) врачей и медперсонала. По данным региональных властей, в 2019 году дефицит врачей в области составил 12,8%, а среднего медицинского персонала - 10,2%.
Еще один лидер по уровню дефицита врачей - это Псковская область. В этом регионе незакрытыми остались 2,3 тысячи вакантных ставок врачей и среднего медперсонала, но в 2019 году этот показатель сократился почти в два раза.
Всего по России на конец 2018 года оказались незакрыты около 50 тысяч вакансий врачей и около 50 тысяч вакансий среднего медицинского персонала.