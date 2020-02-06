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06 февраля 09:59

Российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг

Российские водители смогут обжаловать несправедливые штрафы ГИБДД, зафиксированные дорожными камерами, через портал госуслуг. Такая возможность у водителей появится уже весной 2020 года

Российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг

Российские водители смогут обжаловать несправедливые штрафы ГИБДД, зафиксированные дорожными камерами, через портал госуслуг. Такая возможность у водителей появится уже весной 2020 года. Соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по государственному строительству.

Согласно законопроекту, водитель сможет направить жалобу в ГИБДД или через суд, а ответ на нее придет через портал госуслуг в течение трех дней.

Критики законопроекта отмечают, что сервис пока технически не готов к нововведению, поэтому возможность электронного обжалования штрафов за нарушение ПДД у автомобилистов появится не раньше 2021 году. В Минкомсвязи на это заявили, что сервис уже тестируется и будет запущен весной 2020 года, сообщает «КоммерсантЪ».

В Москве уже работает такая система обжалования штрафов. Автомобилист может пожаловаться на штраф за неоплаченную парковку, отправив онлайн фотографию заявления, написанного от руки. Однако для опротествования решения надо приехать в ГИБДД лично.

Процедура электронного обжалования штрафов прописана в новой редакции в КоАП, подготовленной Минюстом. Документ предусматривает обжалование в электронном виде всех штрафов за административные правонарушения.

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