Российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД через портал госуслуг
Российские водители смогут обжаловать несправедливые штрафы ГИБДД, зафиксированные дорожными камерами, через портал госуслуг. Такая возможность у водителей появится уже весной 2020 года
Российские водители смогут обжаловать несправедливые штрафы ГИБДД, зафиксированные дорожными камерами, через портал госуслуг. Такая возможность у водителей появится уже весной 2020 года. Соответствующий законопроект поддержал комитет Госдумы по государственному строительству.
Согласно законопроекту, водитель сможет направить жалобу в ГИБДД или через суд, а ответ на нее придет через портал госуслуг в течение трех дней.
Критики законопроекта отмечают, что сервис пока технически не готов к нововведению, поэтому возможность электронного обжалования штрафов за нарушение ПДД у автомобилистов появится не раньше 2021 году. В Минкомсвязи на это заявили, что сервис уже тестируется и будет запущен весной 2020 года, сообщает «КоммерсантЪ».
В Москве уже работает такая система обжалования штрафов. Автомобилист может пожаловаться на штраф за неоплаченную парковку, отправив онлайн фотографию заявления, написанного от руки. Однако для опротествования решения надо приехать в ГИБДД лично.
Процедура электронного обжалования штрафов прописана в новой редакции в КоАП, подготовленной Минюстом. Документ предусматривает обжалование в электронном виде всех штрафов за административные правонарушения.