Меню
В мире
Андрей + Наиле = Роскомнадзор
06 февраля 07:54

В результате аварийной посадки самолета Pegasus Airlines погибли три человека

В результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула погибли три человека. Еще трое пассажиров рейса находятся в тяжелом состоянии в реанимации

В результате аварийной посадки самолета Pegasus Airlines погибли три человека
Фото: Reuters

В результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула погибли три человека. Еще трое пассажиров рейса находятся в тяжелом состоянии в реанимации, пишет ТАСС.

Первоначально сообщалось, что погибших в результате авиапроисшествия нет. Позже турецкие власти сообщили об одном погибшем, а к утру четверга число жертв выросло до трех человек.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что всего на борту находилось 183 человека, а госпитализированы были 179 человек.

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс из Измира в Стамбул, совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен вечером 5 февраля. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и развалился на три части. Предварительной причиной аварии называют плохие погодные условия.

Материалы по теме
В красноярской тайге экстренно сел вертолет со школьниками на борту
В аэропорту Перми совершил экстренную посадку самолет компании Red Wings
В аэропорту «Внуково» самолет «ЮТэйр» повредил шасси после посадки
Сейчас на главной
Авторская колонка
Бардак и показуха страшнее коронавируса
Из новостей мы все узнали, что власти РФ решили эвакуировать наших граждан из Китая. Тянули с этим решением долго - не в последнюю очередь потому, что не могли понять, куда же девать вероятный источник заразы
Якутенко Ирина
Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования химических реагентов на тротуарах
противогололедные реагенты
Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования химических реагентов на тротуарах
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на использование противогололедных химических реагентов при уборке пешеходных зон, в том числе обычных тротуаров и придомовых территорий
Рублевка как рассадник коррупции
имущество чиновников
Рублевка как рассадник коррупции
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин имеет в своей собственности недвижимость в элитном подмосковном поселке Архангельское рядом с Рублевским шоссе
WADA отстранила сборную России по футболу от участия в ЧМ-2022 в Катаре
сборная России по футболу
WADA отстранила сборную России по футболу от участия в ЧМ-2022 в Катаре
Арабский телеканал beIN SPORTS в своем аккаунте в Twitter сообщил об официальном отстранении сборной России по футболу от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре
Депутат от «ЕР» поддержал предложение патриарха прописать в Конституции веру в Бога
конституция
Депутат от «ЕР» поддержал предложение патриарха прописать в Конституции веру в Бога
Депутат Госдумы от Курганской области поддержал предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла прописать в Конституции РФ веру в Бога
13 лет безразличия
памятники архитектуры
13 лет безразличия
В Кузьминках на глазах разрушается уникальный памятник архитектуры - Померанцевая оранжерея XIX века. Это здание в свое время было одним из самых известных во всей Москве. Здесь выращивали померанцевые деревья, апельсины, лимоны и другие экзотические растения
В Госдуме предложили закрепить в Конституции традиционный брак
конституция
В Госдуме предложили закрепить в Конституции традиционный брак
Петр Толстой заявил, что такие «неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья должны быть закреплены в Конституции», как в 2014 году была закреплена в Конституции принадлежность Крыма России
Онкологи потребовали от Минздрава прекратить лечить детей дженериками
здравоохранение
Онкологи потребовали от Минздрава прекратить лечить детей дженериками
Российские онкологи и гематологи обратились к Минздрав с требованием отказаться от закупок аналогов запатентованных препаратов (дженериков) и использования их для лечения детей с онкологическими заболеваниям
Бизнес
Криминальная битва за Рунет
Алексея Солдатова называют «отцом Рунета». Его поход к этому званию начинался с должности начальника вычислительного центра Курчатовского института, где он курировал работу по созданию российской инфраструктуры всемирной сети, а позднее основал одного из первых в стране интернет-провайдеров
Крестный ход против мусорного завода
мусорный протест
Крестный ход против мусорного завода
В Щелковском районе Московской области местные жители провели крестный ход против строительства мусоросортировочного комплекса в поселке Фряново. Возведением объекта занимается компания «Хартия»
Число заразившихся китайским коронавирусом 2019-nCoV во всем мире выросло
эпидемии
Число заразившихся китайским коронавирусом 2019-nCoV во всем мире выросло
В Китае опубликованы обновленные сведения о числе заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 20 438 случаев заражения вирусом
Авторская колонка
Буревестники и пингвин, или страшилки прорицателей
Сегодня чуть не дал по роже одному прорицателю у нас на работе. Ну, потому что херню полную несет. Ворвался с утра с горящими глазами и прямо ко мне (они же, эти провокаторы, чувствуют, на кого давить можно, у кого психика впечатлительная)
Ларин Александр
Родители фигурантов резонансного дела «Сети» обратились за помощью к президенту
дело сети
Родители фигурантов резонансного дела «Сети» обратились за помощью к президенту
В письме говорится о фальсификации доказательств по громкому экстремистскому делу и отмечается, что обвинение в нем «фактически ничем не обосновано»
«Чтоб ты жил на один МРОТ!»
РПЛ
«Чтоб ты жил на один МРОТ!»
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который некоторое время назад освободился из тюрьмы, стал самым низкооплачиваемым футболистов Российской премьер-лиги. Зарплата спортсмена теперь составляет 11 тысяч рублей
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку в полном составе
легкая атлетика
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики ушел в отставку в полном составе
Президиум ВФЛА подал в отставку в полном составе. Решение принято в соответствии с рекомендациями Олимпийского комитета России и Министерства спорта
Авторская колонка
Самоликвидация
На исходе первого месяца нового года Минспорта РФ приняло решение отозвать государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики сроком на один месяц. Восстановление внутреннего статуса станет возможным только после проведения внеочередной выборной конференции
Мозговой Владимир
4 млрд оттенков коррупции
доходы чиновников
4 млрд оттенков коррупции
74-летняя теща Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова является владелицей 8 гектар земли в деревне Раздоры на Рублево-Успенского шоссе общей стоимостью 3 млрд рублей. В 2014 году она приобрела в Раздорах два земельных участка и объединила их в один
МВД вводит новые комбинации цифр в коды автомобильных номеров регионов
автомобильные номера
МВД вводит новые комбинации цифр в коды автомобильных номеров регионов
В полиции свою инициативу объяснили необходимостью расширения номерные емкости для регионов. Так, Москва столкнулась с нехваткой регистрационных номеров еще в 1998 году
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.