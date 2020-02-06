В результате аварийной посадки самолета Pegasus Airlines погибли три человека
В результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула погибли три человека. Еще трое пассажиров рейса находятся в тяжелом состоянии в реанимации
В результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула погибли три человека. Еще трое пассажиров рейса находятся в тяжелом состоянии в реанимации, пишет ТАСС.
Первоначально сообщалось, что погибших в результате авиапроисшествия нет. Позже турецкие власти сообщили об одном погибшем, а к утру четверга число жертв выросло до трех человек.
Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что всего на борту находилось 183 человека, а госпитализированы были 179 человек.
Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, выполнявший рейс из Измира в Стамбул, совершил аварийную посадку в аэропорту имени Сабихи Гекчен вечером 5 февраля. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и развалился на три части. Предварительной причиной аварии называют плохие погодные условия.