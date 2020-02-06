В Череповце общение Владимира Путина с народом прикрывал с крыши снайпер
Во время визита президента России Владимира Путина в Череповец и его общения с местными жителями на крыше близлежащего здания был замечен снайпер, который «прикрывал» главу государства
Во время визита президента России Владимира Путина в Череповец и его общения с местными жителями на крыше близлежащего здания был замечен снайпер, который «прикрывал» главу государства.
По официальной версии пресс-службы Кремля и некоторых СМИ, Владимир Путин во время рабочего визита в Череповец остановил свой кортеж ради замерзающих жителей, которые ждали президента на улице. 30-секундное общение главы государства с народом прикрывал с крыши снайпер.
Известный блогер Рустем Адагамов опубликовал в Twitter видео, на котором видно снайпера с винтовкой на крыше здания. Напротив этого здания располагается магазин, куда организованной толпой идут люди. Там же стоят микроавтобусы и карета «скорой помощи».
Блогер предположил, что замерзших людей, которых «случайно» увидел Владимир Путин, вели к этому месту заранее.