Патриарх Кирилл снова стал выходить в свет в люксовых часах стоимостью в несколько тысяч долларов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл снова стал появляться на публике в люксовых часах. Стоимость часов главы РПЦ составляет от тысячи до нескольких тысяч долларов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл снова стал появляться на публике в люксовых часах. Стоимость часов главы РПЦ составляет от тысячи до нескольких тысяч долларов.
«Открытые медиа» обратили внимание, что патриарх Кирилл выходит в свет в часах марки Ulysse Nardin стоимостью 16 тысяч долларов. При этом несколько лет назад он заявлял, что будет пользоваться только недорогими часами российского производства, которые он получил в подарок от президента Владимира Путина.
Так, 8 января глава РПЦ пришел в Совет Федерации на открытие Рождественских встреч на тему «Нравственные ценности и будущее человечества» в часах Ulysse Nardin Dual Time 42 mm. Компания Ulysse Nardin выпустила два варианта этой модели: в корпусе с белыми бриллиантами и без. Патриарх Кирилл носит модель с бриллиантами.
В ноябре 2019 года патриарх пришел на заседание II Съезда Общества русской словесности в МГУ в спортивных часах финского бренда Suunto. На руке у предстоятеля РПЦ красовались часы Suunto 9 BARO Titanium стоимостью 55,9 тысяч рублей.
Напомним, в 2012 году патриарх Кирилл стал героем скандала с часами люксового бренда Breguet. Журналисты обратили внимание на фотографию главы РПЦ, на руке которого не было часов, но в отражении лакированного стола они хорошо были видны. В пресс-службе РПЦ подтвердили, что изображение было отретушировано.