Госдума рассмотрит законопроект о запрете использования химических реагентов на тротуарах
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на использование противогололедных химических реагентов при уборке пешеходных зон, в том числе обычных тротуаров и придомовых территорий
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на использование противогололедных химических реагентов при уборке пешеходных зон, в том числе обычных тротуаров и придомовых территорий. Документ подготовил и внес на рассмотрение депутат от КПРФ Олег Лебедев.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в состав противогололедных материалов (ПГМ), помимо традиционных песка, гравия, щебня и шлака, могут входить различные группы химических соединений: хлориды, ацетаты, карбамиды, нитраты, природные рассолы, которые понижают температуру замерзания воды и ускоряют плавление снежно-ледяных отложений на дорожных покрытиях. Однако в случае попадания в природную среду эти вещества оказывают резко негативное воздействие на почву, растения и живые организмы.
Депутат от КПРФ также отметил, что действующие нормы разрешают коммунальным службам использовать химические реагенты при уборке пешеходных зон, которые непосредственно граничат с открытыми почвами, растительностью и водными объектами. Олег Лебедев считает необходимым запретить использование противогололедных реагентов за пределами проезжей части.