Глава Конституционного суда владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью 220 млн рублей
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин имеет в своей собственности недвижимость в элитном подмосковном поселке Архангельское рядом с Рублевским шоссе
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин имеет в своей собственности недвижимость в элитном подмосковном поселке Архангельское рядом с Рублевским шоссе.
«Проект» сообщает, что Валерий Зорькин в 2018 году купил дом, который до этого числился в федеральной собственности и входил в состав Рублево-Успенского оздоровительного комплекса. Через несколько месяцев после покупки дома на основании приказа, выданного Управлением делами президента, председатель КС РФ приобрел у Рублево-Успенского оздоровительного комплекса участок земли под своим особняком площадью 26 соток.
В пресс-службе КС сообщили, что эта земля была куплена, а не получена от государства бесплатно.
Рыночная стоимость земли Зорькина в «Архангельском» оценивается минимум в 220 млн рублей. При этом глава Конституционного суда за последние несколько лет декларировал доход в размере 13 млн рублей в год.