05 февраля 12:58
WADA отстранила сборную России по футболу от участия в ЧМ-2022 в Катаре
Арабский телеканал beIN SPORTS в своем аккаунте в Twitter сообщил об официальном отстранении сборной России по футболу от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре
Арабский телеканал beIN SPORTS в своем аккаунте в Twitter сообщил об официальном отстранении сборной России по футболу от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Соответствующее решение было принято Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Журналисты арабского телеканала в своем сообщении ссылаются на источник в WADA. В антидопинговом агентстве данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.
Отстранение сборной от участия в ЧМ-2022 связано с недавним скандалом вокруг Московской антидопинговой лаборатории, которую уличили в манипуляции данными о результатах допинг-проб российских спортсменов.