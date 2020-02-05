Депутат от «ЕР» поддержал предложение патриарха прописать в Конституции веру в Бога
Депутат Госдумы от Курганской области поддержал предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла прописать в Конституции РФ веру в Бога
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков («Единая Россия») поддержал предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла прописать в Конституции РФ веру в Бога.
Парламентарий отметил, что действующая Конституция предполагает, что ни одна идеология не может устанавливаться в качестве обязательной, однако российскому обществу «необходима идея».
«У нас великий народ, и этот великий народ может любые горы свернуть, лишь бы только была цель, тогда мы будем знать, куда идти. И поэтому я говорю, что православие — это прекрасная идея и цель», — заявил Александр Ильтяков, слова которого приводит Znak.com.
Одновременно с этим Ильтяков выразил мнение, что идею об упоминании Бога в преамбуле Конституции России остальные депутаты Госдумы не поддержат. «Они побоятся сделать этот шаг, взвалить на себя такую ношу. А если мы примем на себя такую ношу, то мы пощекочем дьявола за бороду», - добавил единоросс.
Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в свою очередь назвал нецелесообразным закрепление в Конституции положений с упоминанием Бога и традиционной семьи. «Бог, если он есть в душе, то он есть, независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет», - заявил депутат.