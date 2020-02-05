Мэрия Москвы бросила на произвол судьбы уникальный памятник архитектуры в Кузьминках
В Кузьминках на глазах разрушается уникальный памятник архитектуры - Померанцевая оранжерея XIX века. Это здание в свое время было одним из самых известных во всей Москве. Здесь выращивали померанцевые деревья, апельсины, лимоны и другие экзотические растения
В Кузьминках на глазах разрушается уникальный памятник архитектуры - Померанцевая оранжерея XIX века. Это здание в свое время было одним из самых известных во всей Москве. Здесь выращивали померанцевые деревья, апельсины, лимоны и другие экзотические растения.
Сегодня строение выглядит как после апокалипсиса: обрушенные перекрытия, местами обвалившаяся кровля и карнизы, осыпавшийся внешний штукатурный слой, кое-где отсутствуют окна, в подвале вода. Вокруг веет ветхостью, разрухой и опустошением. В некоторых помещениях потолок вот-вот грозит рухнуть, и чтобы этого не произошло, кто-то просто поставил туда деревянные подпорки, которые совсем не выглядят надежными. Под угрозой гибели находится и центральный зал, в котором еще каким-то чудом сохранились декор и росписи в древнеегипетском стиле.
Во времена Советского союза это здание занимал Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии, который проводил опасные опыты над животными и исследовал бактерии сибирской язвы.
С 2007 года, как утверждают в столичной мэрии, оранжерея считается законсервированной. Это означает, что помещение должно быть окружено забором или укрыто защитной пленкой. Но фактически здание брошено на произвол судьбы, и медленно разрушается временем и природой.
Ответственная за подобные здания организация – комитет культурного наследия города Москвы. А Померанцевая оранжерея, на минуточку, памятник федерального значения. Правда, сейчас он существует скорее на бумаге. Пока. Градозащитники подозревают, что столичные чиновники специально довели здание до такого состояния, чтобы впоследствии признать его полностью аварийным и не подлежащим реконструкции и восстановлению. Тогда его сочтут опасным для окружающих и просто снесут, а землю продадут под какую-нибудь очередную элитную застройку. А сам памятник можно будет смело вычеркнуть даже из реестра.