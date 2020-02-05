05 февраля 00:29
В Госдуме предложили закрепить в Конституции традиционный брак
Петр Толстой заявил, что такие «неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья должны быть закреплены в Конституции», как в 2014 году была закреплена в Конституции принадлежность Крыма России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выступил с предложением закрепить в преамбуле Конституции понятие традиционного брака как союза мужчины и женщины. Депутат отметил, что такая мера создаст барьер для попыток «прописать отдельные, дополнительные права» для представителей секс-меньшинств.
Петр Толстой заявил, что такие «неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья должны быть закреплены в Конституции», как в 2014 году была закреплена в Конституции принадлежность Крыма России, сообщает «Интерфакс».
Сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас поддержал предложение Петра Толстова и добавил, что обсудит эту инициативу с коллегами.