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Общество
4 млрд оттенков коррупции
04 февраля 18:31

Онкологи потребовали от Минздрава прекратить лечить детей дженериками

Российские онкологи и гематологи обратились к Министерству здравоохранения с требованием отказаться от закупок аналогов запатентованных препаратов (дженериков) и использования их для лечения детей с онкологическими заболеваниям

Онкологи потребовали от Минздрава прекратить лечить детей дженериками

Российские онкологи и гематологи обратились к Министерству здравоохранения с требованием отказаться от закупок аналогов запатентованных препаратов (дженериков) и использования их для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Медики требуют, чтобы маленьких пациентов лечили только оригинальными лекарствами. Письмо опубликовано в издании «Фармацевтический вестник».

В письме онкологов и гематологов говорится, что отечественные аналоги значительно уступают по своим лечебным свойствам оригинальным импортным лекарствам. Кроме того, не все фармацевтические компании выпускают полную линейку лекарств, а врачи не могут назначить препарат из-за отсутствия необходимой дозировки или формы медикаментов. И, наконец, дженерики обладают рядом побочных эффектов, что создает дополнительные риски для пациентов с диагнозом «рак», у которых и так уже ослаблен иммунитет.

Обращение к Минздраву подписали 142 детских врача.

Ранее российские врачи уже требовали ускорить процесс регистрации заграничных лекарств, жизненно необходимых их пациентам и которые в настоящее время запрещены к реализации в России.

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