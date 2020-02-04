Жители Подмосковья провели крестный ход против строительства мусорного завода Игоря Чайки
В Щелковском районе Московской области местные жители провели крестный ход против строительства мусоросортировочного комплекса в поселке Фряново. Возведением объекта занимается компания «Хартия»
В Щелковском районе Московской области местные жители провели крестный ход против строительства мусоросортировочного комплекса в поселке Фряново. Возведением объекта занимается компания «Хартия», которая принадлежит сыну экс-генпрокурора России Юрия Чайки Игорю Чайке.
Четыре года назад в деревне Большие Петрищи около трехсот многодетных семей получили земельные участки под строительство домов, а теперь власти дали добро на строительство по-соседству с ними завода по сортировке мусора. Местные жители выступили против такого соседства и пытаются всеми силами блокировать начало строительных работ.
В минувшие выходные жители Щелковского района провели крестный ход за отмену стротельства мусоросортировочного комплекса, сообщает Дождь.
Ранее активистам уже четвертый раз удалось заблокировать геолого-разведочные работы и не пустить бурильную установку на Балаковское поле, где непосредственно собираются построить полигон.