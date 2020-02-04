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04 февраля 08:00

Число заразившихся китайским коронавирусом 2019-nCoV во всем мире выросло до 20 626 человек

Национальная комиссия здравоохранения Китая опубликовала обновленные сведения о числе заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 20 438 случаев заражения вирусом

Число заразившихся китайским коронавирусом 2019-nCoV во всем мире выросло до 20 626 человек

Национальная комиссия здравоохранения Китая опубликовала обновленные сведения о числе заразившихся коронавирусом 2019-nCoV. Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 20 438 случаев заражения вирусом. Число умерших выросло до 425 человек.

Всего в мире зафиксировано 20 626 случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию.

Власти китайской провинции Хубэй - эпицентра нового коронавируса - сообщили, что за минувшие сутки число погибших выросло на 64 человека. В общей сложности 313 из общего числа жертв — это жители города Ухань.

В России данные по заболевшим пока не изменились. Это по-прежнему два заразившихся гражданина Китая, которые приехали в Тюменскую область и Забайкальский край. В стране ранее был введен комплекс мер по недопущению распространения вируса. Россия частично закрыла свои границы, ограничила въезд в страну гражданам Китая, а некоторые торговые сети приостановили закупку продуктов питания и товаров из КНР.

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