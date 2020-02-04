Родители фигурантов резонансного дела «Сети» обратились за помощью к президенту
В письме говорится о фальсификации доказательств по громкому экстремистскому делу и отмечается, что обвинение в нем «фактически ничем не обосновано»
Родители фигурантов резонансного уголовного дела «Сети» написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
В письме говорится о фальсификации доказательств по громкому экстремистскому делу и отмечается, что обвинение в нем «фактически ничем не обосновано». Кроме того, в ходе судебного процесса были проигнорированы свидетельства о физическом и психологическом давлении на обвиняемых со стороны силовиков. Причем на давление жаловались даже свидетели обвинения.
Родители фигурантов дела «Сети» в своем письме пишут, что правоохранительные органы отказались проводить расследование по факту заявлений обвиняемых о пытках.
«Они [оперативники] не боятся ничего и никого, кроме вас и вашей реакции. И держат вас в неведении, так как понимают, что только ваше пристальное внимание может помешать их преступлениям», - говорится в письме, которое приводит «Новая газета»